Warum Sky Shield notwendig ist

Zur historischen Wende in der Kriegsführung zählt auch die Drohnenwaffe, sowohl zur Aufklärung als auch für den Kampfeinsatz. Ohne sie ist eine sinnvolle Landesverteidigung heute nicht möglich. Mit Kampfdrohnen aus der Türkei hatte etwa Aserbaidschan in einem Blitzkrieg Armenien in Grund und Boden geschossen.