ÖBB setzen jetzt auch auf ausländische Mitarbeiter

EU-weite Ausschreibung

„Wir bereiten eine EU-weite Ausschreibung vor, die sich an heimische, aber auch internationale Personaldienstleister richtet, die Personal aus Österreich, der EU, aber auch aus unterschiedlichen Drittstaaten bereitstellen können“, heißt es laut dem Magazinbericht aus der ÖBB-Kommunikation. Das richte sich besonders an „eisenbahnspezifische Berufe sowie Buslenker“. Es handelt sich um Tätigkeiten auf der Mangelberufsliste, die per Rot-Weiß-Rot-Karte besetzbar sind.