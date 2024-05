Zu spät und zu wenig: Kritik an Strompreissenkung

Positiv sieht er die angestrebten Investitionen seitens der Salzburg AG. Diese kämen auch den Kunden zu Gute und für die Wirtschaft sei es ein Impuls. Zeitpunkt und Höhe der Senkung kritisiert Vize-Bürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). „Man könnte deutlich mehr senken, wie man in anderen Bundesländern sieht“, so Dankl. In Kärnten etwa ist der Preis um eine Viertel günstiger als in Salzburg. Für ihn müsse auch über den Auszahlungsmodus der Dividenden diskutiert werden.