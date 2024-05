Toter Säugling in Wien – Mutter jetzt enthaftet

Im Fall des im Februar in Wien mutmaßlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Babys ist die Mutter am Freitag enthaftet worden. Bei der 26-jährigen Frau ist laut Staatsanwaltschaft Wien kein dringender Tatverdacht mehr gegeben. Die Anklagebehörde ermittelt gegen die Eltern wegen Mordverdachts. Der Vater bleibt in Haft, beim 29-Jährigen wird weiter dringender Tatverdacht angenommen.