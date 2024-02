Drei Monate altes Baby in Wien totgeschüttelt

Täterschaft ist noch unklar

Wer das Kind mutmaßlich so fest schüttelte, dass es letztlich verstarb, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Da das Baby in die Klinik Ottakring gebracht wurde, ist es möglich, dass sich der Vorfall in der Wohnung des Vaters (auch er hat serbische Wurzeln) in Fünfhaus zutrug.