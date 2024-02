Baby zu Tode geschüttelt: Eltern festgenommen

Am Donnerstag hieß es noch vonseiten der Justiz, gegen die Eltern gebe es derzeit „keinen dringenden Tatverdacht, der eine U-Haft rechtfertigen würde“. Am Freitag die Eilmeldung: Nach einer Prüfung der ersten Polizeiberichte sowie der übermittelten Spitalsunterlagen sei man zum Schluss gekommen, „dass ein Tatverdacht vorliegt“, sagte Behördensprecherin Nina Bussek. Das Paar wurde noch am Donnerstagabend festgenommen.