Ein Heiliger als Held auf neuer Bühne mit Seeblick

Legenden und ein Teufelspakt

Erzählt wird in kurzen prägnanten Akten, die die Handlung vorantreiben. Man erlebt Wolfgang als Jugendlichen, der einer jungen Magd nachstellt. Er muss aber Priester werden, verliebt sich in einen Mann. Er pflegt Aussätzige, macht in Rom Karriere, kehrt zurück. Er widersetzt sich einem bebenden Berg und baut mithilfe des Teufels eine Kirche. Doch eine unschuldige Seele in Gestalt eines Wolfs – in seinen Visionen die ihn liebende Magd – vereitelt den Teufelspakt.