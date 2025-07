Meeresduft statt Landhausluft in der Ferienzeit

Videocall aus Indonesien?

Alle hoffen, dass eine außerordentliche Sitzung nicht nötig sein wird. Falls doch, müsste sich Thomas Stelzer aus Singapur oder Indonesien zuschalten. Dort verbringt der Landeshauptmann heuer seinen Urlaub – samt seiner Frau Bettina Stelzer-Wögerer und den Kindern. Mit Ehefrau Annette, seinem Buben Otto und Töchterchen Annette zieht es Landesvize Manfred Haimbuchner eine Woche nach Kroatien. Die restliche Zeit ist der FPÖ-Obmann im Wald – bei der Jagd ebenso wie bei der Arbeit mit der Motorsäge und der Axt.

Auszeit in Norwegen

Der neue SPÖ-Landesrat Martin Winkler ist viel in Oberösterreich unterwegs, um die Landsleute kennenzulernen. Eine kurze Auszeit in Norwegen mit der Familie geht sich aber doch aus. Dort könnte er vielleicht seinen Regierungskollegen Stefan Kaineder treffen, der ebenfalls hoch im Norden urlaubt und per E-Auto anreist. Christian Dörfel bleibt daheim in Steinbach an der Steyr und freut sich auf die Geburt seines dritten Enkerls. Landeshauptmann-Vize Christine Haberlander verbringt mit Freundinnen in Kärnten eine schöne Zeit, ist dann aber auch noch ein paar Tage am Mittelmeer.