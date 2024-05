Missbrauch in Film- und TV-Branche: 79 Fälle

Viel Beachtung finden Missbrauchsfälle im Film- und Fernsehbusiness vor allem, wenn große Namen involviert sind, wie es etwa derzeit bei den Vorwürfen gegen Gérard Depardieu ist. Doch die Dunkelziffer ist hoch. Eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene ist in Österreich die vor rund fünf Jahren gegründete Beratungsstelle #we_do! geworden. Meldeten sich dort in den ersten Jahren noch 20 bis 40 Personen, so stiegen die Fälle 2023 auf 79. Hauptsächlich waren es im letzten Jahr Frauen, die sich mit Problemen an die Stelle wandten – 80 Prozent. Die häufigsten Gründe für die Hilfesuche waren sexuelle Belästigung (33 Prozent), Arbeitsrechtsverletzung (27 Prozent), Machtmissbrauch (13 Prozent) und Sexismus (11 Prozent).