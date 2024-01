Missbrauch im Skisport: „Film soll Mut machen“

Großes Echo löste es in Österreich aus, als im Jahr 2017 die ehemalige Skirennläuferin Nicola Werdenigg sexuelle Übergriffe aus ihrer aktiven Zeit öffentlich machte. Nun kommt mit „Persona Non Grata“ ein Film in die Kinos, der u. a. auf ihren Erfahrungen basiert. Aber: „Es ist mir wichtig, dass es kein Biopic über mich ist. Ich will das Thema in den Vordergrund rücken und nicht mich als Person.“