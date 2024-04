Kinofilm über Lassnig: „Bilder inspirierten mich“

Der Film, der keine lineare Biografie ist und in Salomonowitz’ ganz eigener Bildsprache gehalten ist, erzählt auch davon, dass die Kunstwelt eine Männerwelt war und ist: „Maria Lassnig ist in einer männlich dominierten Kunstwelt aufgewachsen, hat in den 50er-Jahren, als sie jung war, erlebt, dass ihre männlichen Kollegen sich gegenseitig gehypt haben.“ Erst später in ihrem Leben kam der Erfolg: „In dem Moment konnte sie ihn aber gar nicht mehr so annehmen, weil sie schon so lange enttäuscht wurde.“