Im Endspiel gibt es keinen Favoriten – nur Vollgas

Am 29. Mai findet in der Generali Arena in Wien-Favoriten das WFV-Frauen-Cup-Finale 2023/24 statt. Im Endspiel stehen sich SU Schönbrunn und SG FAC – USC Landhaus 1b gegenüber. Die beiden Teams kennen sich aus der gemeinsamen Meisterschaft. Da hatte zuletzt Schönbrunn das bessere Ende für sich. Wir haben vor dem Finale die beiden Klubs und Anna Ressmann (Vorsitzende des WFV-Frauenausschuss) ins „fan.at-Fußballstudio“ eingeladen.