Sporteln, stöbern oder doch einfach nur staunen?

Sportskanonen aufgepasst! Beim von der „Krone“ präsentierten foodora Linzathlon kann man den eigenen Körper ebenso wie beim Schafberglauf herausfordern. Wer es lieber etwas ruhiger angehen möchte, kann beispielsweise in die Comic-Szene eintauchen oder seinen Horizont bei der Langen Nacht der Forschung erweitern. Auf Kulturfans warten Norbert Schneider in der Spinnerei Traun oder Michael Bauer in Linz.