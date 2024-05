Pkw-Lenker (43) wollte 21-Jährigen verprügeln

Wilde Szenen spielten sich am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Lustenauer Reichsstraße ab. Wie die Polizei berichtet, hat der ältere Pkw-Lenker an der Tankstelle in der Nähe des Engel-Kreisverkehrs dem jüngeren Autofahrer angedroht, ihn zu verprügeln. Zudem trat er gegen das Fahrzeug des 21-Jährigen. Der wiederum fuhr dem 43-Jährigen über den Fuß.