Milde Strafe nach Frontalcrash im Pfändertunnel

ls Richter Alexander Wehinger in der Verhandlung am Donnerstag das Video der Überwachungskamera abspielt, kämpft der Angeklagte mit den Tränen. Es ist das erste Mal, dass der 41-Jährige eine Aufzeichnung des von ihm im Pfändertunnel verursachten Horror-Unfalls zu Gesicht bekommt. Darauf ist deutlich zu sehen, wie der Beschuldigte am 10. Oktober, mit seinem Pkw im stark befahrenen Tunnel plötzlich auf die Gegenfahrbahn gerät und frontal in das Auto eines deutschen Ehepaars kracht.

Ehepaar hatte Schutzengel dabei

Wie durch ein Wunder überstehen der 79-jährige Fahrer und seine 71-jährige Frau den Aufprall mit etlichen Prellungen. Viel schwerer erwischt es den 41-jährigen Unfallverursacher. Er wird in seinem total demolierten Wagen eingeklemmt und muss von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Wrack geschnitten werden.