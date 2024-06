Lenker (97) touchierte Fußgänger und rollte davon

Schnell hatte die Polizei herausgefunden, wer beim nicht ganz geglückten Wendemanöver in der Riedgasse hinter dem Steuer gesessen und den Fußgänger beim Rückwärtsfahren verletzt hatte. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Senior nicht einmal im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Diesen wird der 97-Jährige also nicht verlieren, dennoch dürfte ihm einiges an Ungemach drohen.