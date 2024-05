Wer sich früh informiert, muss selbst bezahlen

In der in Puch-Urstein eigens eingerichteten Schulungswohnung lernen Verwandte von alten Menschen, wie sie ihnen das Leben in den eigenen vier Wänden erleichtern können. Es geht darum, Stolperfallen zu vermeiden. Oder darum, mit Hilfsmitteln wie Haltegriffen die Schwierigkeiten des Alters zu meistern. Auch wie man mit Demenz umgeht und Fragen zum Pflegegeld beantworten die Vortragenden.