Lässt Behörde Vögel rechtswidrig abschießen?

In Österreich ging die heimische Vogelpopulation in den letzten 20 Jahren im Schnitt um rund 40 Prozent zurück, ließ die Vogelschutzorganisation „Bird Life“ unlängst wissen. Die Lebensräume werden kleiner und Nahrung in Form von Insekten wird weniger – das sind die Hauptgründe dafür, dass das tägliche Vogelkonzert vor unseren Fenstern immer leiser wird.