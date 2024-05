Ländle-Biomüll wird in Niederösterreich entsorgt

Dieses Ringelspiel wurde nun einen Gang höher geschalten. Denn wie sich jetzt herausstellt, ist der Vorarlberger Biomüll gar nicht dafür geeignet, in Deutschland verarbeitet zu werden – zu nass, heißt es im Biogas-Werk AWB Amtzeller Werk für Biogas GmbH in Oberschwaben laut Wirtschaftspresseagentur. Das Problem ist offenbar, dass es sich bei den Vorarlberger Müllbergen um reinen Haushaltsmüll ohne Gartenabfälle handelt, das führt zu der flüssigen Konsistenz, mit der man in Deutschland nun nichts anzufangen weiß.