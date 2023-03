Keine Lösung für Biomüll-Posse

Dem stehe die unterschiedliche Qualität des Bioabfalls entgegen, gibt der Leiter der Abfallwirtschaft beim Gemeindeverband zu bedenken. In Ravensburg wird in Tonnen gesammelt, in Vorarlberg in Kunststoffsäcken. „Es ist alles bereits am Laufen. Entsprechende Anlagenerweiterungen sind in Arbeit. Es ist alles nach dem Vergaberecht fixiert. Das verunmöglicht eine Änderung nahezu“, sagt Hohlbrugger.