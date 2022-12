Biomüll-Posse in Vorarlberg dreht sich weiter

Qualität könnte Problem sein

Ein Problem könnte allerdings noch die unterschiedliche Qualität der Abfälle sein. Während in Vorarlberg der Biomüll auch in - wenn auch kompostierbaren - Plastiksäcken gesammelt und weggeworfen werden darf, gibt es im Kreis Ravensburg nur eine Tonnensammlung. Der Bioabfall dürfte damit reiner sein. Der Ravensburger Kreiskämmerer will aber auf jeden Fall im Jänner das Gespräch suchen.