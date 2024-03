Gewalt bei FPÖ-Demo „trägt Kickls Handschrift“

Es handle sich um einen Angriff auf die Medienfreiheit, sagte Generalsekretärin Olga Voglauer. „Wir sind wirklich so weit, dass man in Österreich eine aufs Maul bekommt, wenn man von einer FPÖ-Veranstaltung berichtet (...).“ Die Gewalt in der Sprache Kickls und seiner Partei führe am Ende zu Gewalt in Taten. Das „hat System.“