Relegations-Verlierer feiern doch Klassenerhalt

Die Relegation im OÖ-Fußball-Unterhaus war am verlängerten Wochenende ein wahrer Hingucker: 17.315 Zuschauer, damit 787 pro Spiel im Spiel und so viele wie noch nie besuchten die insgesamt elf Duelle. Nach denen am Montag auf zwei Verlierer noch eine Überraschung wartete: Sie müssen nun doch nicht absteigen!