„Wachstum reicht nicht für unseren Wohlstand“

Die Konkurrenz ist hungrig, nicht nur in Asien

Mit diesen Maßnahmen soll der Standort Österreich wieder wettbewerbsfähiger werden: „Wir müssen den Mindset, also die Grundeinstellung ändern: Österreich soll wieder leistungsfreundlich werden und dem Wettbewerb standhalten können. Sonst würden wir unseren Wohlstand aufs Spiel setzen. Denn die Konkurrenz ist hungrig, nicht nur in Asien, auch in Europa, wenn ich an Polen oder Tschechien denke. Es muss wieder Respekt vor Exzellenz in der Leistung geben.“