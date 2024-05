Beleidigung! Coach zeigt den Schiri-Assistenten an

Eine Rote Karte mit Folgen! In der Kärntner Liga flog am vergangenen Samstag Köttmannsdorf-Coach Alex Suppantschitsch im Heimspiel gegen den KAC in der 89. Minute vom Platz. Nun zeigte er Schiri-Assistent Daniel Kosmrlj beim Verband an. „Ich hab ihn nur gefragt, was er genau angezeigt hat. Er antwortete mir, dass er nichts dafür könne, dass ich ein schlechter und erfolgloser Trainer bin. So etwas hab ich noch nie erlebt. So was macht man einfach nicht“, ärgert’s Suppantschitsch.