„Sonst stirbt der Kärntner Fußball“

Eigene Arbeitsgruppe

Die Klagenfurter haben sich ja ein 1b-Team aufgebaut, das in der 1. Klasse spielt – was, in den Augen des Vereins, besser für die sportliche Entwicklung der Spieler ist. Nun müsste man noch ein zusätzliches Team stellen. „Dann bräuchten wir weitere 20 Spieler, das ist nicht möglich“, so Roy. In der Kärntner Liga hat sich gar eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Vorhaben verhindern will. Kurios: Stand jetzt, müssten auch Austria Klagenfurts Amateure eine U20 stellen.