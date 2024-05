Wenn’s richtig anbrennt, kommen Löschhubschrauber

Ein kleiner Brand bei einer Hochspannungsleitung am Weg zum Predigtstuhl, der im Bezirk Waidhofen an der Thaya ein Naherholungsgebiet ist. Die Feuerwehr wird gerufen. Beim Eintreffen steht allerdings schon eine riesige Fläche der größten regionalen Anhöhe in Vollbrand. Mehr als 3000 Hektar (!) zusammenhängender Wald sind bedroht.