„Götterklang“ im Zeichen der italienischen Meister

So unterhaltsam kann Klassik sein! „Götterklang trifft Donaugold“ geht heuer am 22. August bereits zum viertem Mal in Tulln über die Bühne. Für die „Krone“ gaben die Weltstars Lidia Baich, Andreas Schager und Valentina Naforniţa bereits einen Einblick ins Programm. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie ein exklusives Frühstücksdate mit der Starsopranistin gewinnen können!