Rolls-Royce und Haifischbecken

Sturm am Boden, tief gefallen – so wie viele andere Klubs in den letzten Jahrzehnten. Doch die Grazer rappelten sich auf, zu sehr bewegt die Marke Sturm in Österreichs Fußball-Landschaft. Franco Foda führte die Steirer 2011 zum dritten Titel, Christian Ilzer kann am Sonntag das zweite Double holen. Es wäre die Krönung einer märchenhaften Saison – und der beste Motivationsschub für die Konkurrenz, was mit strukturierter und fokussierter Arbeit alles möglich ist.