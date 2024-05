Andere Voraussetzungen, aber gleiches Ziel

Top-15 als Ziel

Das will auch Ludwig Malter tun, der in einer anderen Klasse gleich über vier verschiedene Strecken an den Start geht. „Ich strebe mindestens ein Top-15-Ergebnis an“, sagt der 23-Jährige. Mit seinem neuen Rollstuhl, der bekanntlich rein aus Carbon ist, sollte das möglich sein. „Auch wenn ich mich noch in einer Umgewöhnungsphase befinde, kann ich sagen, dass wir auf einem guten Weg sind.