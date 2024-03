Parasportler düst für Olympia über Salzburgring

Mit dem Rollstuhl auf einer Rennstrecke? Was auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewohnt erscheint, ist für Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter seit dem heurigen Jahr Normalität. Sofern es von den Events möglich ist, trainiert der Gollinger auf dem Asphalt des Salzburgrings. „Die Strecke dort ist super. Es ist kein Verkehr und die Streckenführung mit dem Gefälle und den Kurven passt perfekt“, freut sich Malter über seinen neuen Trainingsstandort. Neben der Bahn in Rif will sich der Gollinger also auf der legendären Rennstrecke zu neuen Bestleistungen treiben.