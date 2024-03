Geierspichler nach Auftakt selbst überrascht

Vom Auftakt in die 25. Saison hatte sich Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler nicht viel erwartet. Die Bahn in Jesolo ist langsam, zudem war der Anifer schon länger kein Rennen mehr gefahren. Die Umstellung auf den Sprint machte es dem 47-Jährigen auch nicht leichter. Doch mit einem Sieg über die 400 Meter und dem zweiten Platz im 100-Meter-Sprint beim WPA-Grand-Prix in Jesolo überraschte der 47-Jährige. „Das freut mich brutal“, grinste Tom. Vor allem, weil das Starterfeld hochkarätig besetzt war.