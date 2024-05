Tief bringt erneut kräftige Niederschläge

Bereits am Dienstagmorgen kann es in Kärnten die ersten Regenschauer geben. Durch eingelagerte Gewitter muss mit kräftigen Niederschlägen gerechnet werden. In Oberkärnten sind bis zu 60 Millimeter Regen möglich. In Unterkärnten werden die Niederschlagsmengen um etwa 40 Millimeter liegen. Durch große Regenmengen in kurzer Zeit kann es sogar zu kleinräumigen Überflutungen in Bächen kommen. Der Verbund hat die Stauseen an der Drau sicherheitshalber abgesenkt. Die Temperaturen werden sich um die 15 Grad bewegen.