Faserriese bleibt weiter in den roten Zahlen

Ein Brand am Standort Lenzing hatte in den letzten Wochen für viel Aufregung gesorgt und auch den Betrieb leicht gestört, trotzdem machte der Start ins neue Geschäftsjahr dem Faserriesen auch Mut. Denn: Die Nachfrage nach den Spezialfasern des weltweit tätigen Konzerns ist gut. Umweltverträgliche Fasern werden dabei nicht nur in der Textil- und Bekleidungsindustrie verstärkt benötigt, sondern auch aus dem Hygiene- und Medizinbereich.