Traiskirchen zieht Reißleine – Kleer muss gehen

Während Landesliga-Spitzenreiter Korneuburg dem Finalhinspiel (Mittwoch, 19.30 Uhr) im NÖ-Cup gegen St. Peter/Au entgegenfiebert. Dem Sieger der beiden Duelle (Rückspiel am 20. Mai) winkt ein Startplatz im ÖFB-Cup. „Da muss Motivation genug sein“, meint Korneuburgs Goalgetter Lorenz Grabovac. „Ich war noch nie in meiner Karriere in einem Endspiel, will diesen Pokal unbedingt gewinnen.“