„Mein härtester Gegner im Rapid-Stadion“

„Angezogen seid ihr wie bei der Maturafeier!“ So begrüßte Moderator Andy Marek in den VIP-Räumen des Allianz-Stadions in Hütteldorf 21 Vereine aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zur traditionellen Unterhaus -Gala von „Krone“, den Österreichischen Lotterien und Erima. Bei der sich die Stimmung im Verlauf des Abends von Maturafeier zu Länderspiel-Atmosphäre hochschraubte. „Ein Super- Event“, so Herzogenburgs Marco Cimen, der am Ende zum Publikumsliebling wurde. Aber alles der Reihe nach.