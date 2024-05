Luki wirft in St. Pölten gegen Olympiasieger

Hürden hat Beate Taylor, vormals Schrott, in ihrer aktiven Zeit, Tausende gemeistert. In ihrer Funktion als Direktorin des Leichtathletik-Meetings von St. Pölten, das am Freitag im Sportzentrum Niederösterreich stattfindet, musste sie einige andere nehmen. Die Veranstaltung wurde in die C-Kategorie hochgestuft, das brachte weitere Veränderungen mit sich.