„Bewerbung“ gegen den Meister

In den letzten vier Spielen hat das mit acht Punkten geklappt, zuletzt gab’s das 2:0 in Bregenz – was macht Hart anders? „Es gibt ein paar Dinge, die ich einfordere. Etwa wenn du im Ballbesitz gut sein willst, musst du unglaublich stark im Gegenpressing sein.“ Trotzdem weiß der Ex-Bundesliga-Kicker: „Als Spieler war ich öfter im Abstiegskampf – bei aller Anspannung darf man nicht verkrampft werden. Unser Sieg gegen St. Pölten hat Lockerheit reingebracht.“