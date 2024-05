Widerstand gegen die Alleinherrschaft

Am Montag dürfen sich St. Pöltens Spieler zum letzten Mal in dieser Saison dem eigenen Publikum zeigen, müssen gegen Bregenz mit Unmut von den Rängen rechnen. Den hat sich die Truppe als Liga-Flop aber auch hart erarbeitet. Doch es rumort aktuell nicht nur in der Arena, sondern auch hinter den Kulissen. Immer mehr sickert durch, dass der SKN finanziell schwerst angeschlagen ist, der Einstieg des Investors Paul Francis dennoch auf Ablehnung stößt. Weil beim Studium der Vertragsdetails klar wird, dass der Australier kein Partner, sondern Alleinherrscher sein würde.