So sollen unsere Schulen jetzt klimafitter werden

Schule und Unterricht in Österreich sollen nicht nur moderner und technologisch besser werden, sondern auch klimafitter: Wofür sich Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt seit Jahren bei den „Fridays for Future“-Demos einsetzen, findet damit Niederschlag in einem etwas andere Bereich. Bildungsminister Martin Polaschek investiert 2,4 Milliarden Euro in Bundesschulen, um in den kommenden Jahren alle Renovierungen auf den „KlimaAktiv“-Standard Silber zu bringen – Neubauten sollen den Standard Gold erreichen (siehe Infobox unten).