KI-Schule: „Kontrollieren keine Hausübungen mehr“

Genau dafür – um Schülerinnen und Schülern den richtigen Umgang mit dieser sich rasant entwickelnden Technologie beizubringen – wurden 100 Schulen in Österreich (siehe interaktive Grafik unten) auserkoren, um KI-Software zu testen und Erfahrungen zu sammeln. Die Uni Graz begleitet das Projekt wissenschaftlich, weitere Schulen sollen von den Ergebnissen profitieren. Aber was heißt das eigentlich? Wie wird die KI-Nutzung in den Unterricht eingebaut – in allen Fächern, oder nur in manchen? Und wie läuft der Unterricht ab?