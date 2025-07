Motorradfahrer landet nach Ausritt im Maisacker

Kurz nach Mitternacht fuhr der Mann am Sonntag auf der Seeberg Straße aus Gösselsdorf in Richtung Eberndorf. „Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der 44-Jährige in einer leichten Rechtskurve gerade aus, fuhr über eine angrenzende Wiese und sprang über eine circa acht Meter hohe Böschung in den darunterliegenden Maisacker“, berichtet die Polizei.