Die reinen Männerclubs haben zu bröckeln begonnen

Österreich hinkt im internationalen Vergleich hinterher

Laut der Personalberaterin von Iventa hinkt Österreich im internationalen Vergleich aber noch hinterher, was Frauen in Managementpositionen betrifft: „Gerade in den technischen Branchen ist das festzustellen.“ Kraupatz gibt sich keinen Illusionen hin: „Auch wenn die Nachfrage nach Frauen in Top-Managementpositionen in den letzten Jahren zugenommen hat, ist der Weg zu einer gleichberechtigten Vertretung noch weit. Dabei sind Frauen gleich qualifiziert.“