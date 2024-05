Brettfalltunnel am langen Wochenende zweispurig

„Entlastung für Bevölkerung“

„Dank des guten Baufortschritts können wir rund um Christi Himmelfahrt den Brettfalltunnel im Gegenverkehr öffnen. Damit wird vor allem die Bevölkerung in Strass an einem traditionell verkehrsintensiveren Wochenende entlastet“, wird Straßenbaureferent LHStv. Josef Geisler (ÖVP) in einer Aussendung des Landes zitiert.