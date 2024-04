„Tage mit Chaos werden leider nicht ausbleiben“

Vier Verkehrsposten bis Freitag, dann wird geprüft

Bei der Einfahrt von Astholz in die Umleitungsroute ist einer von insgesamt vier Verkehrsposten stationiert. „Bei Staus stoppe ich den Verkehr, damit Anrainern die Zu- und Abfahrt überhaupt möglich ist“, erklärt Esra mit der Kelle in der Hand. Ihr Chef Armin Hartweger ergänzt: „Vorerst bis Freitag sind vier meiner Mitarbeiter an neuralgischen Stellen eingeteilt. Dann wird geprüft, wie sich diese Lösung bewährt hat.“