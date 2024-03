EU: Migrationspakt mit Marokko bis Jahresende

Zwar gab es bislang kein offizielles Abkommen, jedoch zahlt die EU seit 2014 und bis 2027 im Rahmen von Kooperationsprogrammen fast eine Milliarde Euro an Marokko, damit es für Europa den „Türsteher“ spielt. 125 Millionen hat allein Spanien seit 2019 an das Königreich von Mohammed VI. überwiesen. Logisch, ist Marokko doch an der engsten Stelle nur 20 Kilometer von Spanien und damit dem europäischen Festland entfernt. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer handelte letztes Jahr ein Rückführungsabkommen mit Marokko aus, das laut Innenministerium „sehr gut funktioniert.“ Ein bilaterales Abkommen Österreichs mit Ägypten war auch die Vorlage zum am Wochenende unterzeichneten Migrationsdeal mit dem Land am Nil.