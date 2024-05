Knopfkönigin aus einer anderen Zeit

Etwas versteckt, zwischen orientalischen Juwelieren, Imbisslokalen, Handyshops und Billigläden, befindet sich ein kleines Knopfgeschäft, in dem die Zeit still zu stehen scheint. Tausende Knöpfe sind hier nach System geordnet. Helga Opfermann nimmt über zwei Stunden Fahrzeit aus dem Südburgenland in Kauf, um ihrem Sohn in Ottakring auszuhelfen. Seit mehr als 100 Jahren werden an dieser Adresse Knöpfe verkauft. Die 70-Jährige hat sämtliche Modestrends sowie auch die Verwandlung der Thaliastraße miterlebt.