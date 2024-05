Meister Salzburg kämpft an vielen Fronten

In Klagenfurt ein 2:0 stümperhaft vergeben, im Duell mit Sturm eine Halbzeit verschlafen, dafür in der Schlussphase ein Chancenfeuerwerk abgebrannt: Aus der einstigen Mentalitätstruppe, die auf den Punkt lieferte, wurde ein Überraschungsei. Mit etwas Glück steckt was Tolles drin, mit etwas Pech kannst du den Inhalt in die Tonne klopfen.