Nächster Salzburg-Spieler vor dem Saison-Aus

Das Problem ist allerdings nicht neu, denn schon in der Vorsaison unter Matthias Jaissle fehlte teilweise bis zu 13, 14 Spieler gleichzeitig. „Es ist eine große Herausforderung, wenn man immer wieder so eine hohe Anzahl an Verletzten hat“, meinte der Klubboss und brachte es auf den Punkt, in dem er hinzufügte: „Du bringst keine Kontinuität in die Stammelf rein. Das ist für jeden Trainer schwierig.“