Austria-Gala und WAC-Sieg schüren Lustenau-Traum

„Man muss sagen, dass die Qualität im ersten Halbjahr wahrscheinlich nicht so vorhanden war, um so zu spielen. So ehrlich muss man sein. Dass wir es auch offensiv und aggressiv können, das zeigt die Mannschaft in dieser Konstellation in den letzten drei, vier Spielen“, zog Pius Grabher Bilanz. Lustenau agierte in den Zweikämpfen bissig und mit schnellem Umschaltspiel wurden die Gäste vor der Pause regelrecht überrumpelt – die Austria darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen.